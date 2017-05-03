矢口、つちや、アンタ柴田…妻側の浮気が原因で離婚した芸能人
◇妻側の浮気が原因で離婚した主な芸能人
▼矢口真里（３４） １２年５月に俳優の中村昌也（３１）と結婚したが翌年、自宅で中村と浮気相手のモデル男性が鉢合わせになったと女性週刊誌が報道。同５月に離婚
▼つちやかおり（５２） ９１年に布川敏和（５１）と結婚したが、１４年に週刊誌が日本料理店店主との不倫関係を報道。会見で不倫を認め離婚の意思を示し、その後、協議を続け離婚成立
▼アンタッチャブル・柴田（４１） ０５年９月に一般女性と結婚したが、１５年５月に離婚。翌年６月に女性週刊誌が、柴田の元妻とファンキー加藤（３８）がダブル不倫していたと報道。柴田は、離婚理由は妻の浮気だったと認めた
▼矢口真里（３４） １２年５月に俳優の中村昌也（３１）と結婚したが翌年、自宅で中村と浮気相手のモデル男性が鉢合わせになったと女性週刊誌が報道。同５月に離婚
▼つちやかおり（５２） ９１年に布川敏和（５１）と結婚したが、１４年に週刊誌が日本料理店店主との不倫関係を報道。会見で不倫を認め離婚の意思を示し、その後、協議を続け離婚成立
▼アンタッチャブル・柴田（４１） ０５年９月に一般女性と結婚したが、１５年５月に離婚。翌年６月に女性週刊誌が、柴田の元妻とファンキー加藤（３８）がダブル不倫していたと報道。柴田は、離婚理由は妻の浮気だったと認めた