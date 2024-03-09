TARAKOさんが死去
『TARAKOさんが死去』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年3月15日
2024年3月11日
2024年3月10日
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「ちびまる子ちゃん」再放送回での姉妹復活共演に「泣けちゃう」の声
10日は過去回が再放送され、故・水谷優子さんの演じるまる子の姉も登場した
スポニチアネックス
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「ちびまる子ちゃん」テロップ表示で亡くなったTARAKOさんを追悼
番組冒頭にテロップを表示し、声優・TARAKOさんを追悼
スポニチアネックス
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TARAKOさんの訃報で「まる子」後任声優は誰に？フジテレビは苦渋の選択か
最近は原作者に対するリスペクトが叫ばれている、とスポーツ紙芸能デスク
日刊ゲンダイDIGITAL
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TARAKOさん死去、おじいちゃん役の島田敏が「心の俳句」で追悼
アニメでもおなじみの俳句で、TARAKOさんへの哀悼の意を伝えた
スポニチアネックス
2024年3月9日
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清水エスパルスがTARAKOさん追悼「なくてはならない存在でした」
9日に公式Instagramで、まる子役の声優・TARAKOさんを追悼した
スポーツ報知
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「ちびまる子ちゃん」友蔵役・島田敏、TARAKOさんに捧ぐ「心の俳句」
訃報を受け、おじいちゃん・友蔵役の島田敏は「心の俳句」で追悼
オリコンニュース
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「まる子」出演の井上麻里奈、TARAKOさんを追悼「訃報にに驚いています」
9日にSNSを更新し、TARAKOさんの訃報に「驚いています」とコメント
ナリナリドットコム
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TARAKOさん死去 さくらももこさんの「お別れの会」では感動の弔辞も
さくらももこさんの「お別れの会」では弔辞を読んだTARAKOさん
スポニチアネックス
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声優のTARAKOさんが死去「ちびまる子ちゃん」を35年
「ちびまる子ちゃん」の主人公、まる子を演じている
スポニチアネックス