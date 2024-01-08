日本航空機と海上保安庁の航空機が衝突
『日本航空機と海上保安庁の航空機が衝突』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年3月2日
2024年2月9日
2024年2月2日
2024年1月25日
2024年1月15日
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ビートたけし、JAL機「ペット問題」に言及 一部の声に「過剰」と指摘
「ペットはものじゃない」と非難する声については、過剰ではないかと指摘
NEWSポストセブン
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スターフライヤー「ペット同伴」を国内全便に拡大、緊急時は持ち出せず
利用客の声を受け、15日からサービスを国内すべての便に拡大した
FBS福岡放送ニュース
2024年1月12日
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堀江貴文氏が羽田事故後のペット論争に持論 機内持ち込みは「正直嫌」
堀江貴文氏が11日にYouTubeで、機内持ち込みは「正直嫌」と話した
デイリースポーツ
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JAL機炎上事故、搭乗したCAの約半分が新人か「彼女たちは真のヒロイン」
搭乗していたCAの約半数が2023年春に入社したばかりの新人だったと現役CA
現代ビジネス
2024年1月11日
2024年1月9日
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JAL516便に搭乗していた東大生、乗客とクルーに感謝「今後も乗りたい」
「今回の件で素晴らしい対応を身をもって知ったので今後も乗りたい」と語る
集英社オンライン
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羽田事故巡り現役管制官が緊急告発「事故が起きた滑走路は異常な運用」
4本の滑走路のうち、「C滑走路は常に『離着陸兼用』の運用なのです」と指摘
文春オンライン
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事故時の管制官 海保機に離陸順1番の「ナンバーワン」と告げていた
海保機側に離陸順1番を意味する「ナンバーワン」と告げていたという
読売新聞オンライン