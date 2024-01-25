弁護士の北村晴男氏（67）が、25日までに公式YouTubeチャンネルを更新。今月4日、羽田空港で日航機と海上保安庁の航空機が衝突して炎上し海保機の乗員5人が死亡した事故について見解を示した。この事故で、乗客379人全員が無事に脱出した。一方で、日航機の貨物室に預けられたペット2匹は救出できなかった。この報道に関し、北村弁護士のもとに「乗務員やパイロットの対応が素晴らしいかった。海外でも奇跡だと称賛されてい

◆北村弁護士がJAL機「ペット問題」を解説