2021年の引退・退団・戦力外（野球）
『2021年の引退・退団・戦力外（野球）』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2021年12月29日
2021年12月23日
2021年11月30日
2021年11月29日
2021年11月3日
2021年11月2日
2021年10月28日
2021年10月19日
-
松坂大輔が延長17回250球のPL戦に言及「ボクのあきらめの悪さの原点」
延長17回、250球を一人で投げ切って勝利したPL学園戦を回顧
東スポWEB
-
横浜高校の後輩・近藤健介、松坂大輔と「真剣勝負」四球も「一生の宝物」
横浜高校の後輩である近藤との最初で最後の「真剣勝負」は四球に
スポニチアネックス
-
中日、伊東勤ヘッドと阿波野秀幸投手コーチ退団へ「成績不振の責任」取り
「成績不振の責任」を取って退団したいと申し入れ、中日が受理した
スポーツ報知
-
西武・松坂大輔 引退会見後に報道陣へ叙々苑カルビ弁当180人前プレゼント
会見後、集まった報道陣へ叙々苑の「カルビ弁当」など180人前を用意
スポーツ報知
-
西武・松坂大輔、家族と一緒にしたいこと「家の庭で野菜を育てている」
「家族と一緒にやってみたいことは？」と質問された松坂
スポニチアネックス
2021年10月18日
2021年10月17日
-
ソフトバンク・王貞治会長「君は頑張った」日本ハム・斎藤佑樹にねぎらい
早実の先輩・ソフトバンクの王貞治会長からはビデオメッセージが送られた
スポーツ報知
-
日本ハム・斎藤佑樹の引退登板は真剣勝負で四球 ネット感動「ありがとう」
福田周平との真剣勝負で四球となり、ネットでは「斎藤佑樹」がトレンド入り
デイリースポーツ
-
日本ハム・斎藤佑樹が7回の最初から登板 四球で11年間のプロ現役生活に幕
優勝をロッテと争っているオリックス・福田周平と「真剣勝負」
デイリースポーツ
-
引退直前の斎藤佑樹のグッズ 駆け込み需要で品切れ続出
オンラインショップでは「ファンユニフォーム ホーム」が全サイズ完売
東スポWEB
-
斎藤佑樹の引退会見 思い出の青いハンカチを取り出す粋な演出
フォトセッションでは高校時代に使用した「青いハンカチ」を取り出した
東スポWEB