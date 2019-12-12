梅宮辰夫さんが死去
俳優の梅宮辰夫さんが慢性じん不全のため死去。81歳。
2025年1月31日
2022年12月28日
2021年10月21日
2021年10月20日
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看板黒塗り騒動、謝罪文に梅宮アンナが困惑 経緯説明のメールも来ておらず
梅宮アンナは20日の番組で、看板掲載側の謝罪文に困惑したと明かした
スポニチアネックス
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梅宮辰夫さんの「黒塗り看板騒動」が起きた背景「なあなあ」を指摘
掲載側はこれまで多額の契約金を拠出した甘えがあるのではと梅宮さんの知人
東スポWEB
2020年1月2日
2020年1月1日
2019年12月26日
2019年12月24日
2019年12月19日
2019年12月18日
2019年12月15日
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松本人志が梅宮辰夫さんの訃報に涙ぐむ「そういう先輩になってみたい」
思い出を語る中で、「あ、ちょっとごめんオレ泣きそうなってきた」と吐露
オリコンニュース
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東山紀之が梅宮辰夫さん悼む 温泉旅行で「松方さんと川の字に寝て…」
梅宮さんと松方弘樹さんと3人で温泉旅行に行った際、川の字で寝たと回顧
スポニチアネックス
2019年12月14日
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梅宮辰夫さんの密葬が営まれる 梅宮アンナが泣き崩れる場面も
娘のアンナが代表して挨拶し「最高のパパでした」と惜別の言葉を送ったそう
デイリースポーツ
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梅宮アンナ、父の死去に憔悴 遺体に寄り添い「少し時間が必要」
関係者によると、アンナは母とともに父の遺体に寄り添うようにすごしたそう
日刊スポーツ
2019年12月13日
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梅宮辰夫さん出演「特命係長」追悼放送「黒川会長、最高でした」
テレ朝は、梅宮さんが出演する「特命係長 只野仁」を14日に追悼放送する
スポニチアネックス
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死去した梅宮辰夫さんの伝説「女は常に10人」「ガソスタでベンツ盗難」
ガソリンスタンドでベンツを盗まれるも、車内の荷物の方を心配したこと
日刊スポーツ
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石坂浩二明かす梅宮辰夫さんのプロ意識 最後の収録で「これじゃダメ」
梅宮さんは最後の収録で「これじゃダメダ」と口惜しそうに語ったという
スポーツ報知