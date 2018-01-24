花のち晴れ〜花男 Next Season〜
『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年7月20日
2018年7月7日
2018年6月27日
2018年6月26日
2018年5月30日
2018年5月26日
2018年5月24日
2018年5月9日
2018年4月24日
2018年4月18日
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松本潤が関係？Twitterが落ちた原因は世界的なシステムエラーと判明
松本潤演じる道明寺の登場シーンだったため、因果関係を推測する声が続出
モデルプレス
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杉咲花主演の「花のち晴れ〜花男 Next Season〜」初回視聴率は7.4％
「花より男子」に登場する英徳学園の10年後を舞台にした青春ラブストーリー
オリコンニュース
2018年4月17日
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「花のち晴れ」松本潤演じる道明寺司が登場で大反響 Twitter落ちる
熱狂したファンがツイートを連発したためか、一時、Twitterがダウン
日刊スポーツ
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「花のち晴れ」に松本潤が道明寺司役で出演 10年ぶり復活に歓喜の声
10年ぶりの復活にSNS上では「鳥肌」「本当に道明寺だ！」と歓喜の声が続出
オリコンニュース