フィリピンの邦人不明事件
『フィリピンの邦人不明事件』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年6月9日
2017年6月8日
2017年6月6日
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フィリピンで日本人男性2人が行方不明 逮捕された日本人が通訳に怒り
逮捕された男は、自身を首謀者だと主張する現地通訳の男に怒りを示した
日テレNEWS NNN
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フィリピンで日本人男性2人が行方不明 「銃で撃った」と話す男が出頭か
2人を「銃で撃った」などと話すフィリピン人の男が警察に出頭してきたそう
日テレNEWS NNN
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フィリピンで邦人男性2人が行方不明 殺人容疑で逮捕の男が関与否定
殺人容疑で逮捕されている日本人の男が取材に応じ、事件への関与を否定した
日テレNEWS NNN
2017年6月5日
2017年6月4日
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フィリピンで日本人男性2人が不明 同行していた比男性が「殺害された」
同行していたフィリピン人男性は「2人は殺害された」などと話している
日テレNEWS NNN
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フィリピンの小島で不明邦人2人の遺体発見 日本人らが2人の殺害を指示か
事情を知るフィリピン人3人の話で発見され、遺体は銃で撃たれていた
読売新聞オンライン