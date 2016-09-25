島崎遥香がAKB48卒業
『島崎遥香がAKB48卒業』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2020年8月9日
2017年1月1日
2016年10月25日
2016年10月10日
2016年10月8日
2016年10月5日
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AKB48の島崎遥香 「ジブリ声優をしたい」発言への批判に反論
「なると言ったところで簡単になれるような職業ではないです」と反論
日刊スポーツ
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卒業発表した島崎遥香 誤解を招いてしまった「ケータイ事件」
「島崎は女優として実力不足を痛感し、必死に努力していた」と関係者
東スポWEB
2016年10月3日
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島崎遥香がAKB48をTwitterでファンに直接報告 「汚い字ですみません…」
ツイッター上では「汚い字ですみません…」としながら、手書きの文書を投稿
スポニチアネックス
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島崎遥香 年内をもってAKB48の活動を終了することを発表
「年内をもって活動を終了させていただくことにしました」と自ら報告
オリコンニュース
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AKB48島崎遥香 「バイトルNEXT」の新CM発表会で重大発表へ
「バイトルNEXT」の新CM発表会に、渡辺麻友や指原莉乃らとともに出席
日刊スポーツ