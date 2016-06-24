目黒区・碑文谷公園の切断遺体
東京目黒区の碑文谷公園の池でバラバラ遺体が見つかった事件。
2016年7月12日
2016年7月11日
2016年7月10日
2016年7月9日
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目黒区のバラバラ遺体遺棄 池周辺の防犯カメラにリュック背負った容疑者
池周辺の防犯カメラには夜間にリュックを背負った容疑者が映っていたという
日テレNEWS NNN
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目黒区立碑文谷公園の切断遺体 近所の20代の男を逮捕
警視庁は9日午前、死体遺棄容疑で近所に住む20代の男を逮捕した
日テレNEWS NNN
2016年7月3日
2016年6月30日
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目黒区の切断遺体 発見後に何者かが被害者女性の部屋に出入りか
遺体発見の翌日以降に、何者かが女性の部屋に出入りした可能性があると判明
日テレNEWS NNN
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目黒区バラバラ遺体事件 付近のマンションで不審男の目撃情報
付近のマンションでは5月末ごろに、不審な男が目撃されていたという
日刊ゲンダイDIGITAL
2016年6月29日
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目黒の切断遺体遺棄 マンションの構造を詳しく知る人物が犯行に関与か
自宅マンションの防犯カメラに不審な人物が映っていないことがわかった
日テレNEWS NNN
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目黒区の切断遺体 自宅以外で事件に巻き込まれたか
女性はマンション内の自宅以外の別の場所で事件に巻き込まれた可能性がある
日テレNEWS NNN