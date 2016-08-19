登坂絵莉
富山県高岡市出身の女子レスリング選手。階級は48kg級。1993年8月30日生まれ。
2025年5月19日
2024年8月7日
2024年3月4日
2020年8月5日
2019年12月21日
2019年6月16日
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2017年9月24日
2017年3月31日
2017年1月8日
2016年11月9日
2016年11月8日
2016年10月21日
2016年9月5日
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吉田沙保里、伊調馨、登坂絵莉が℃‐uteの武道館公演にサプライズ登場
序盤のMCで、吉田沙保里、伊調馨、登坂絵莉がサプライズゲストとして登場
東スポWEB
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登坂絵莉が栄和人監督にクレーム 五輪決勝直前の仰天行動
決勝直前、栄和人監督に「オリンピック楽しいだろう？」と言われたと告白
Sports Watch
2016年8月26日
2016年8月25日
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メダルラッシュの日本に課題 時代を担う若手がインパクト残せず
「好感度」のバロメーターでは、次代を担う若手がインパクトを残せなかった
東スポWEB
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レスリング・登坂絵莉 金メダルの影で隠し続けた首の激痛
五輪前の定期検診で「首が痛くて前にも横にも曲がらない」と言っていたそう
女性自身