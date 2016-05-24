「家売るオンナ」は、2016年7月期から日本テレビ系「水曜ドラマ」枠で放送される予定の日本のテレビドラマ。主演は北川景子。
北川は「ケツ！私の！？」「私のケツを、あなたが」「どうぞ」などと返答
クランクイン！
北川演じる三軒家万智の最強のライバルとして、松田翔太が出演する
モデルプレス
「家売るオンナの逆襲」として2019年1月にスタート
オリコンニュース
最終回から2年後を舞台に、仲村トオルらおなじみのキャストも勢ぞろい
上司に反発を覚えつつも、一生懸命応えようとして空回りしてしまう部下役
今夏民放ドラマで2桁キープする唯一の作品だったが、第5話で記録はストップ
スポニチアネックス
今夏のドラマで、初回から4話連続2桁キープしている唯一の作品となった
「家売るオンナ」の北川景子はコメディエンヌとして期待できると評価
NEWSポストセブン
10分拡大され、初回の平均視聴率は12.4％だったことが分かった
新曲は、愛する人の姿を追い続け、愛を叫ぶラブソングを書き下ろしている
スポーツ報知
2人は7月13日から始まる日本テレビ系ドラマ「家売るオンナ」で共演する
Techinsight
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