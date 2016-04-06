航空自衛隊機の墜落事故
『航空自衛隊機の墜落事故』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年2月22日
2017年12月4日
2016年4月9日
2016年4月8日
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航空自衛隊機の墜落事故 原型をとどめておらず、破片は広範囲に
防衛省は8日、隊員とみられる2人を心肺停止状態で見つけたと発表した
J-CASTニュース
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6人乗りの自衛隊機不明 新たに6人目の隊員を心肺停止の状態で発見
防衛省幹部は8日、6人目の隊員を心肺停止の状態で発見したことを発表した
日テレNEWS NNN
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墜落した航空自衛隊機 消息を絶つ約4分前が最後の交信
消息を絶つ約4分前に最後の交信をしており、その時点では異常はなかった
読売新聞オンライン
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鹿児島県で自衛隊機不明 多数の破片が散乱しているのを発見
8日、御岳付近で機体の一部とみられる多数の破片を発見したことが分かった
読売新聞オンライン
2016年4月7日
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自衛隊機の消息不明事故 新たに3人が心肺停止の状態で見つかる
政府関係者は7日、行方不明の6人のうち新たに3人が発見されたと明かした
日テレNEWS NNN
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自衛隊、発見したのは1人だったと訂正 見つかっていない5人の行方を捜索
捜索していた自衛隊が心肺停止状態の隊員1人を発見した
日テレNEWS NNN
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鹿児島上空で消息を絶った航空自衛隊機 600人態勢で捜索再開
自衛隊などは7日朝、中断していた捜索活動を再開した
読売新聞オンライン
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NHK、自衛隊機の消息不明ニュース中にハプニング 番宣に断ち切られる
リポーターが現地から様子を伝えている際、唐突に画面は番宣に切り替わった
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