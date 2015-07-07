サッカー女子W杯カナダ大会
2015年6月6日から7月5日にかけてカナダで開催された、第7回目のFIFA女子ワールドカップ。
2015年8月18日
2015年8月2日
2015年7月17日
2015年7月14日
2015年7月13日
2015年7月12日
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張本勲氏 なでしこジャパンの準優勝に厳しいコメント「2番は意味ない」
「よくやった」と称える一方で、「スポーツで2番は意味がない」と同氏
トピックニュース
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前園真聖氏「ワイドナショー」で丸刈り披露も…松本人志の発言にあ然
なでしこジャパンがW杯で優勝しなかったら丸刈りをすると公約していた同氏
オリコンニュース
2015年7月11日
2015年7月10日
2015年7月9日
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なでしこジャパンの佐々木則夫監督 海外組を視察せず選手から不満の声も
国内の視察に専念し、海外組の状況は一部からしか情報を得なかったという
スポニチアネックス
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加速する佐々木則夫監督の解任論 敗戦で一気に不信感が爆発か
チーム内部から不協和音が表面化し始めた、と協会関係者は明かす
日刊ゲンダイDIGITAL
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なでしこジャパン 佐々木則夫監督の23人全員起用は苦肉の策だった？
「奇跡の采配」とされたものの、実はチーム崩壊を防ぐ最終手段だったという
東スポWEB
2015年7月8日
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大儀見優希が小室哲哉に感謝ツイート 決勝前の大合唱明かす
決勝前に「FACES PLACES」を全員で大合唱したことを小室に伝えた大儀見
デイリースポーツ
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岩清水梓の交代でなでしこジャパンの組織力が半減？ 佐々木監督は動揺か
岩清水がベンチに下がれば組織力は半減どころの騒ぎではないと関係者は指摘
日刊ゲンダイDIGITAL
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武田修宏氏、澤穂希に賛辞 なでしこジャパンの「裏MVP」に選出
「6連勝で決勝まで進めたのは、サブだった澤の存在が大きい」と同氏
東スポWEB
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澤穂希が岩渕真奈を後継者に指名 「他よりも経験のある選手」
岩渕について澤は、「他よりも経験のある選手」と評価
スポニチアネックス
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澤穂希をなでしこ監督に…澤は会見でわざわざ「興味ない」と発言
「監督には興味がないのでなりたくない」とわざわざ述べたと関係者
NEWSポストセブン