18歳選挙権

選挙権年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げる改正公職選挙法が2015年6月17日、参院本会議で可決、成立した。

2020年7月5日

2016年6月30日

2016年6月20日

2016年6月1日

2016年5月27日

2016年5月6日

2016年4月4日

2016年1月2日

2015年9月18日

2015年9月6日

2015年9月1日

2015年6月23日

2015年6月22日

2015年6月19日