選挙権年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げる改正公職選挙法が2015年6月17日、参院本会議で可決、成立した。
解決するには、抜本的な主権者教育の見直しが必要だとたかまつななは指摘
現代ビジネス
掲載資料は13年の制度改正時点のもので、注釈にも説明書きがある
J-CASTニュース
討論後に反省の色が見えないツイートをして、ネットではさらに批判が殺到
ガジェット通信
動画は「みんなの夢や願いを投票用紙に書いて投票する」と伝えている
トピックニュース
主人公が「オレ様生徒会長」と仲良くなるため参院選の投票に行くという内容
女子SPA！
番組では「18歳以上選挙権」を「楽しく、ざっくばらんに」と題し議論を展開
デイリースポーツ
ミスリードする政党や団体も登場しそうで不安という意見があった
週刊女性PRIME
1月にはマイナンバーの利用開始、6月には公職選挙法改正で18歳投票が開始
GOTRIP!
18歳になったら投票に行くかとの質問に「行く」と回答したのは80％
読売新聞オンライン
権利をもらうということは同時に義務を果たさなければならないとコメント
飲酒や喫煙の解禁年齢を18歳とし、競馬などの公営競技もできるようになる
BUZZAP！
党本部に安倍晋三首相とのツーショットプリクラ機設置を検討しているという
NEWSポストセブン
「政策に未来志向のものが増えると期待」「若者も政治に興味を持ち始める」
マイナビ学生の窓口
筆者は、改正法により高校生らが買収に応じてしまうことを懸念している
日刊ゲンダイDIGITAL