大島優子がAKB卒業を発表
AKB48の大島優子が、2013年12月31日にNHKで放送された「第64回NHK紅白歌合戦」でグループからの卒業を発表した。
2014年3月31日
2014年3月30日
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大島が動画でコメント、公演延期
これを受け、大島優子と高橋みなみがYouTubeでコメントを発表
オリコンニュース
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高橋みなみ、異例人事に戸惑いも
高橋は、発表後すぐ「もう一度チームＡをつくろう」と腹を決めたという
スポニチアネックス
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「Tバックで卒業」の大島らしさ
その姿勢に追随した他のメンバーたちも、Ｔバックをはいてステージに上がるという
東スポWEB
2014年3月26日
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竜兵会入り熱望、大島優子の狙い
本人によると、竜兵会へ入ることを希望しているそう
東スポWEB
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大島優子のMCに有吉が異例の絶賛
「AKBで場数をこなしているだけあって、MCがとても上手」と発言
スポニチアネックス
2014年3月24日
2014年3月22日
2014年3月21日
2014年3月20日
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AKB大島の卒業公演は6・2に決定
慣例として「卒業公演日＝卒業日」であるため、同日が正真正銘のAKBラストデーに
デイリースポーツ
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AKB大島 卒業秒読みで胸中を吐露
「進めば終わりが始まる」などと記している
オリコンニュース