大島優子がAKB卒業を発表

AKB48の大島優子が、2013年12月31日にNHKで放送された「第64回NHK紅白歌合戦」でグループからの卒業を発表した。

2014年3月31日

2014年3月30日

2014年3月26日

2014年3月24日

2014年3月22日

2014年3月21日

2014年3月20日

2014年3月16日

2014年3月9日

2014年2月26日

2014年2月20日

2014年1月27日

2014年1月17日