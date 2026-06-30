東京証券取引所30日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸した。前日終値からの上げ幅は一時1100円を超え、節目の7万円を回復した。前日の米国株高が追い風となり、買い注文が優勢となった。一方、高値への警戒感から売りが出て、マイナスに転じる場面もあった。午前終値は前日終値比648円71銭高の7万0116円82銭。東証株価指数（TOPIX）は15.81ポイント高の3997.81。前日の米国株式市場では米国とイランが攻撃