CP One JapanとGOは、フードデリバリーサービス「ロケットナウ（Rocket Now）」とタクシーアプリ「GO」の相互利用プログラム「乗っトク、食っトク。」を開始した。ロケットナウで注文するとGOのステータス特典にカウントされ、GOでタクシーに乗るとロケットナウの割引クーポンがもらえる。 「乗っトク、食っトク。」プログラムは、ロケットナウで初回エントリーを行った