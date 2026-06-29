CP One JapanとGOは、フードデリバリーサービス「ロケットナウ（Rocket Now）」とタクシーアプリ「GO」の相互利用プログラム「乗っトク、食っトク。」を開始した。ロケットナウで注文するとGOのステータス特典にカウントされ、GOでタクシーに乗るとロケットナウの割引クーポンがもらえる。

「乗っトク、食っトク。」プログラムは、ロケットナウで初回エントリーを行った上、双方のアプリを利用することで特典を得られる。

ロケットナウでの注文実績（1カ月あたり最大3回）が翌月のGOの利用実績へボーナス加算され、スタンダードからエメラルドまで6段階あるステータスの対象となる。

また、GOでの乗車回数に応じて、ロケットナウで利用できる最大20％割引のクーポンを毎月最大2枚付与する。1回乗車で1枚、2回以上の乗車で2枚となり、2000円以上の注文時に最大500円の割引を適用できる。

一度エントリーすれば、翌月以降は自動でボーナスが付与される。対象は日本の電話番号を登録したアカウント。

プログラムの開始を記念して、7月31日までの期間中、先着5万人に特別クーポンを提供する。GOアプリ内のバナーからロケットナウのページにアクセスすると、注文時に20％割引クーポン（最大500円割引、1人あたり2枚まで）を利用できる。

なかやまきんに君がプログラムをアピール

発表会には、お笑い芸人のなかやまきんに君がコラボラッピングのタクシーに乗って登場。なかやまきんに君は、今回の提携について「移動」と「食」の二刀流だと語り、自身も「『ヤー』と『パワー』の二刀流だから呼ばれたのでは」と語った。

なかやまきんに君

CP One Japan CEOのジョシュ・チョウ氏は、今回の提携について「移動と食は非常に密接している。移動も食も妥協してほしくない」と語る。は、今後の意気込みについて「非常に嬉しい。今後もユーザーの反応を見ながらより良い施策にしていきたい」と語った。

CP One Japan ジョシュ・チョウCEO

GO 中島宏代表取締役社長

ロケットナウのゼネラルマネージャーのダニエル・ジャラミロ氏は、今後の展望について「GOとの提携によって、より日常生活の一部になっていく。カスタマーベースを共有することで、より多くのお客様に広めることができる」と期待感を示した。

ロケットナウ ダニエル・ジャラミロゼネラルマネージャー