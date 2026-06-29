2025大阪・関⻄万博マスターライセンスオフィス(以下、2025MLO)は、「阪神タイガース」とコラボレーションしたEXPO2025公式ライセンス商品2026年バージョンを2026年6月30日(火)より販売開始する。【画像】ミャクミャクと阪神タイガースのコラボグッズをもっと見る阪神タイガース2026 キービジュアル今回のコラボレーションでは、阪神タイガースのユニフォームを身にまとったミャクミャクが、バット