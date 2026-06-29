今年も阪神タイガースとミャクミャクがコラボ！6月30日にはEXPO2025 オフィシャルストア阪神梅田本店にミャクミャクが来店
2025大阪・関⻄万博マスターライセンスオフィス(以下、2025MLO)は、「阪神タイガース」とコラボレーションしたEXPO2025公式ライセンス商品2026年バージョンを2026年6月30日(火)より販売開始する。
【画像】ミャクミャクと阪神タイガースのコラボグッズをもっと見る
今回のコラボレーションでは、阪神タイガースのユニフォームを身にまとったミャクミャクが、バットを握り、グローブを構え、ホームベースを踏むなど、「走・攻・守」に躍動するオリジナルデザインが完成。また、阪神タイガースを象徴するイエローとブラックを基調に、チーム伝統の縦縞やタイガースロゴをあしらった豊富なラインナップを用意。このコラボレーションでしか手に入らない、ファン必見の特別なアイテムに仕上がっている。“タイガースカラー”に変身したミャクミャクも再登場する。
さらに、同商品の発売を記念し、発売日当日である6月30日(火)には「EXPO2025 オフィシャルストア阪神梅田本店」で、2025大阪・関⻄万博公式キャラクター「ミャクミャク」が登場するグリーティングイベントを実施。実施場所や参加方法などイベントの詳細については、6月29日に阪神百貨店公式サイト「催しスケジュール」にて発表予定。
■「阪神タイガース コラボレーション」グッズをチェック！
今回登場するのはクリアファイル、立体キーホルダー、カラビナ付きマスコット、ぬいぐるみ、 ピンバッジ、フェイスタオル、マフラータオルの7種、計17アイテム。EXPO2025 オフィシャルオンラインストア、EXPO2025 オフィシャルストア・オフィシャルポップアップストア各店、阪神タイガース公式ショップ(※営業日については、阪神タイガース公式サイトで要確認)、阪神タイガース公式オンラインショップ T-SHOP、チームショップアルプス、そのほか阪神タイガース公式ショップ(一部店舗を除く)などで販売される。
■EXPO2025 阪神タイガース クリアファイル(A ホワイト、B イエロー)
価格：各440円
サイズ：H330×W440ミリ
■EXPO2025 阪神タイガース ミャクミャク ストラップ付き立体キーホルダー
価格：1430円
サイズ：【ミャクミャク】H48×W32×D20ミリ【ストラップ】H10×W58ミリ
■EXPO2025 阪神タイガース ミャクミャク カラビナ付きマスコット(ホーム、ビジター、ブラック)
価格：各4290円
サイズ：H130×W85×D48ミリ
■EXPO2025 阪神タイガース ミャクミャク ぬいぐるみ(ホーム 、ビジター 、ブラック)
価格：各5280円
サイズ：H208×W156×D114ミリ
■EXPO2025 阪神タイガース ミャクミャク ピンズ(A バッター、B ランナー、C メガホン、D 丸⻁)
価格：各825円
サイズ：(A)H40×W31ミリ、(B)H35×W32ミリ、(C)H35×W33ミリ、(D)H35×W35ミリ
■EXPO2025 阪神タイガース ミャクミャク フェイスタオル(A ボーダー、B ブラック)
価格：各2200円
サイズ：H34×W80ミリ
■EXPO2025 阪神タイガース ミャクミャク マフラータオル(A ホワイト、B イエロー)
価格：各1980円
サイズ：H20×W110ミリ
阪神タイガースファンにとってもミャクミャクファンにとってもたまらないコラボ！売り切れが予想されるのでぜひ早めに手に入れて。
(C)阪神タイガース
(C)Expo 2025
※商品数量に限りがあるため売り切れの場合があります。
※各種商品には、⼀⼈あたりの購⼊個数制限を設ける場合があります。
※販売店舗については、商品の取扱い変更、納⼊時期が異なる場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】ミャクミャクと阪神タイガースのコラボグッズをもっと見る
今回のコラボレーションでは、阪神タイガースのユニフォームを身にまとったミャクミャクが、バットを握り、グローブを構え、ホームベースを踏むなど、「走・攻・守」に躍動するオリジナルデザインが完成。また、阪神タイガースを象徴するイエローとブラックを基調に、チーム伝統の縦縞やタイガースロゴをあしらった豊富なラインナップを用意。このコラボレーションでしか手に入らない、ファン必見の特別なアイテムに仕上がっている。“タイガースカラー”に変身したミャクミャクも再登場する。
■「阪神タイガース コラボレーション」グッズをチェック！
今回登場するのはクリアファイル、立体キーホルダー、カラビナ付きマスコット、ぬいぐるみ、 ピンバッジ、フェイスタオル、マフラータオルの7種、計17アイテム。EXPO2025 オフィシャルオンラインストア、EXPO2025 オフィシャルストア・オフィシャルポップアップストア各店、阪神タイガース公式ショップ(※営業日については、阪神タイガース公式サイトで要確認)、阪神タイガース公式オンラインショップ T-SHOP、チームショップアルプス、そのほか阪神タイガース公式ショップ(一部店舗を除く)などで販売される。
■EXPO2025 阪神タイガース クリアファイル(A ホワイト、B イエロー)
価格：各440円
サイズ：H330×W440ミリ
■EXPO2025 阪神タイガース ミャクミャク ストラップ付き立体キーホルダー
価格：1430円
サイズ：【ミャクミャク】H48×W32×D20ミリ【ストラップ】H10×W58ミリ
■EXPO2025 阪神タイガース ミャクミャク カラビナ付きマスコット(ホーム、ビジター、ブラック)
価格：各4290円
サイズ：H130×W85×D48ミリ
■EXPO2025 阪神タイガース ミャクミャク ぬいぐるみ(ホーム 、ビジター 、ブラック)
価格：各5280円
サイズ：H208×W156×D114ミリ
■EXPO2025 阪神タイガース ミャクミャク ピンズ(A バッター、B ランナー、C メガホン、D 丸⻁)
価格：各825円
サイズ：(A)H40×W31ミリ、(B)H35×W32ミリ、(C)H35×W33ミリ、(D)H35×W35ミリ
■EXPO2025 阪神タイガース ミャクミャク フェイスタオル(A ボーダー、B ブラック)
価格：各2200円
サイズ：H34×W80ミリ
■EXPO2025 阪神タイガース ミャクミャク マフラータオル(A ホワイト、B イエロー)
価格：各1980円
サイズ：H20×W110ミリ
阪神タイガースファンにとってもミャクミャクファンにとってもたまらないコラボ！売り切れが予想されるのでぜひ早めに手に入れて。
(C)阪神タイガース
(C)Expo 2025
※商品数量に限りがあるため売り切れの場合があります。
※各種商品には、⼀⼈あたりの購⼊個数制限を設ける場合があります。
※販売店舗については、商品の取扱い変更、納⼊時期が異なる場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。