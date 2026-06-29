米イラン応酬も30日の協議は予定通り実施へ「当面の間」攻撃停止で合意 停戦合意後11日足らずで米国とイランの攻撃が再開した。トランプ米大統領は「もはや理性的でいられない」 と警告しており、停戦合意が決裂する可能性が高まっている。 ただ、アクシオスによると30日に予定されている実務者協議は予定通り実施されるという。米国とイランは相互攻撃を停止することで合意した。米当局者は協議中は「当面の間」攻撃を控え