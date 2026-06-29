開催：2026.6.29 会場：エンゼルスタジアム 結果：[エンゼルス] 4 - 1 [アスレチックス] MLBの試合が29日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとアスレチックスが対戦した。 エンゼルスの先発投手はサミュエル・アルデゲリ、対するアスレチックスの先発投手はアーロン・シバーレで試合は開始した。 2回裏、8番 ジョシュア・ロー 6球目を打ってライトスタンドへの満塁ホームランでエンゼルス得