山新放送愛の事業団の評議員会が26日に山形市で開かれ、子ども食堂を運営する団体への助成など2025年度の事業が報告されました。山新放送愛の事業団は、県内の福祉活動などに対して援助・助成を行っています。26日の評議員会では、山形県内の福祉・教育分野で活動する８つの団体に対し業務用アイロンやエアコン、カラープリンターなどを贈呈したことが報告されました。このほか、子ども食堂を運営する団体への食材購入