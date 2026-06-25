モバイルバッテリーの正しい捨て方について、パソコンやスマホなどの周辺機器の企画・製造・販売を手掛ける、サンワサプライの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【画像】知らなきゃヤバイ…これが「モバイルバッテリー」の正しい捨て方です！公式アカウントは「モバイルバッテリー、どう処分するか迷ったことありませんか？」「古くなったバッテリーはそのまま家庭ごみとして捨てることはできません」と投稿。