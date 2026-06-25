中国電力の株主総会が25日、開かれました。中国電力は株主に対して上関町への使用済み核燃料の中間貯蔵施設建設について「地域の理解を得て必ず実現したい」と説明しました。（杉山記者）『広島市中区の中国電力本社前に来ています。朝から雨が激しく降る中、原発や中間貯蔵施設に反対の意思を示そうと住民たちが幟を掲げています』集まったのは、上関町祝島の島民や広島の反原発団体のメンバーなどで、原発や中間貯蔵施設建