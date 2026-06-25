高知市納涼花火大会の観覧席のチケット販売が、6月25日からウェブサイトなどで始まりました。高知市納涼花火大会は、2026年も8月9日に高知市鏡川河畔みどりの広場で行われます。観覧席は全席有料のチケット制で、約4600席・8300人分の販売が25日午後3時から高知市観光協会のウェブサイトとセブンイレブンの店頭の端末で始まりました。一部の席には早割もあり、7月2日までに購入すると、4人掛けのマス席が8800円のところ8000円に、1