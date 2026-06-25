県内の書家の作品を集めた県書道展が、徳島市のあわぎんホールで開かれています。今回で38回目を数える「県書道展」。会場となった徳島市のあわぎんホールには、漢字やかなの書道作品、書を印鑑に記した篆刻など、県内の書家たちによる作品、あわせて408点が展示されています。松茂町の藤田美也子さんは、平安時代の歌人・西行の歌を書きました。鋭く強い線、墨色の濃淡、余白の使い方、すべてが美しく大賞に選ばれま