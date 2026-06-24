スコットランド代表を率いるスティーブ・クラーク監督が、戦列復帰が囁かれているブラジル代表FWネイマールへの警戒感を示した。23日、イギリス紙『ガーディアン』がコメントを伝えている。FIFAワールドカップ2026のメンバーに名を連ね、約2年半ぶりの代表復帰を果たしたネイマールだが、ふくらはぎを痛めた影響でグループステージ最初の2試合を欠場。それでも、カルロ・アンチェロッティ監督は現地時間24日に行われるグループ