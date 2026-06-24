本格的な海水浴シーズンを前に、県内6つの海水浴場で行われた水質調査の結果、すべての場所が海水浴に適していると判断されました。県は毎年海水浴シーズンを前に、国の基準に基づいて透明度や油膜の有無、大腸菌の数など4つの項目について水質調査を行っています。2026年は、4月から5月中旬にかけ、2026年度開設が予定されている県内6つの海水浴場で調査が行われました。その結果、阿南市の淡島と北の脇、美波町の田