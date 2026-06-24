村重杏奈、美谷間あらわな新ビジュアル公開 美スタイル映える“透けない”新色「大人ベージュ」解禁
タレントの村重杏奈が共同プロデュースするインナーウエアブランド「TOLEETY」が誕生2周年を迎え、待望の新色「ベージュ」を24日に発売した。公開されたビジュアルでは、村重が大胆なデコルテラインを披露し、美しいスタイルで新色の魅力を表現している。
【写真】村重杏奈…白いTシャツにも透けないカラーで
「TOLEETY」は、ナイトブラブランド「VIAGE」と村重が共同開発したインナーウエアブランド。2024年の誕生以来、多くの支持を集め、シリーズ累計販売枚数は80万枚を突破した。
2周年を記念して登場した新色「ベージュ」は、「夏服でも透けにくい色がほしい」というユーザーの声を受けて開発されたもの。白いTシャツやシアー素材のファッションにも合わせやすいよう、肌なじみの良さを追求した。
プロデューサー・村重は「新色はベージュはベージュでも、『大人ベージュ』でございます！夏に白いTシャツを着るとき、やっぱり一番頼りになるのはベージュなんですよね。だからTOLEETYのベージュは、服に絶対に透けない・響かないのはもちろん、身に付けるだけでお肌がパッとトーンアップして、すっごく綺麗に見える色味にこだわりました！」と紹介。
続けて「毎日、寝る間も惜しんでこの絶妙なカラーを突き詰めたので、自信を持っておすすめできます。ベージュの概念、変わっちゃうと思います。みんなの夏のオシャレをお守りする最高の一枚ができたので、ぜひ試してほしいです！」と呼びかけている。
また、発売と同時に2周年記念セールもスタート。公式オンラインストアでは期間限定で対象商品を特別価格で販売するほか、SNS投稿キャンペーンも実施する。
キャンペーンでは、TOLEETYを購入し、公式インスタグラムをフォローしたうえで指定ハッシュタグを付けて投稿した人全員に、村重の限定オリジナル画像をプレゼント。さらに応募者の中から10人には、新色が選べるブラ＆ショーツセットと村重の限定トレーディングカードが贈られる。
【写真】村重杏奈…白いTシャツにも透けないカラーで
「TOLEETY」は、ナイトブラブランド「VIAGE」と村重が共同開発したインナーウエアブランド。2024年の誕生以来、多くの支持を集め、シリーズ累計販売枚数は80万枚を突破した。
プロデューサー・村重は「新色はベージュはベージュでも、『大人ベージュ』でございます！夏に白いTシャツを着るとき、やっぱり一番頼りになるのはベージュなんですよね。だからTOLEETYのベージュは、服に絶対に透けない・響かないのはもちろん、身に付けるだけでお肌がパッとトーンアップして、すっごく綺麗に見える色味にこだわりました！」と紹介。
続けて「毎日、寝る間も惜しんでこの絶妙なカラーを突き詰めたので、自信を持っておすすめできます。ベージュの概念、変わっちゃうと思います。みんなの夏のオシャレをお守りする最高の一枚ができたので、ぜひ試してほしいです！」と呼びかけている。
また、発売と同時に2周年記念セールもスタート。公式オンラインストアでは期間限定で対象商品を特別価格で販売するほか、SNS投稿キャンペーンも実施する。
キャンペーンでは、TOLEETYを購入し、公式インスタグラムをフォローしたうえで指定ハッシュタグを付けて投稿した人全員に、村重の限定オリジナル画像をプレゼント。さらに応募者の中から10人には、新色が選べるブラ＆ショーツセットと村重の限定トレーディングカードが贈られる。