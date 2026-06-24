開催：2026.6.24 会場：クアーズ・フィールド 結果：[ロッキーズ] 2 - 5 [Rソックス] MLBの試合が24日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとRソックスが対戦した。 ロッキーズの先発投手はショーン・サリバン、対するRソックスの先発投手はソニー・グレイで試合は開始した。 1回表、3番 ウィルヤー・アブレイユ 3球目を打ってセンターへのタイム