多くの生活家電の中でも欠かせない洗濯機は10年以上使うことがある長寿命な大型家電だ。そのため、本体価格に加えてランニングコストやメンテナンス性、そして壊れにくいタフさが求められる。長期間使うことを考え、トータルでお得な洗濯機をチョイスした。＊＊＊洗濯機を選ぶときは、本体価格の安さだけを基準にするのではなく、トータルコストを考えたい。安い機種でも、耐久性が低かったり、5年ぐらい使った頃から黒カ