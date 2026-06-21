毎日使う「タテ型洗濯機」は使いやすさで差が出る【進化形 安くていいモノ BestBuy】

多くの生活家電の中でも欠かせない洗濯機は10年以上使うことがある長寿命な大型家電だ。そのため、本体価格に加えてランニングコストやメンテナンス性、そして壊れにくいタフさが求められる。長期間使うことを考え、トータルでお得な洗濯機をチョイスした。

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洗濯機を選ぶときは、本体価格の安さだけを基準にするのではなく、トータルコストを考えたい。安い機種でも、耐久性が低かったり、5年ぐらい使った頃から黒カビのメンテナンスに手を焼いたりするようになれば、結果的にコストも手間もかさむ。本当のコスパは「買った後、何年かけてどれだけかかるか」で決まるのだ。

洗濯機の平均使用年数は一般的に10年前後とされる。その間、毎日必ず使う家電だからこそ、洗浄力・槽の清潔さ・日常のお手入れのしやすさが重要な選択基準になる。乾燥機能はあれば便利だが、本体価格が高価になる上、1回ごとの電気代がかかるため、トータルコストが上がりやすい。頻繁に乾燥まで使うつもりがないなら、洗浄性能に特化した縦型全自動を選ぶのがおすすめといえよう。

今回紹介する4機種は、それぞれ洗浄技術・槽の清潔設計・操作のしやすさに独自の強みを持っている。長く使い続けることを前提に、生活スタイルに合った1台を選んでほしい。

■5年後に差が出るコスパ新基準

毎日使う生活家電はランニングコストと、使い勝手、メンテナンス性の高さが重要。これらが低いと洗濯機本体が安くても意味がない。中でも重要なのがメンテナンス性。長く使うためにも穴なし槽や自動槽洗浄などは必須だ。

家電ライター

コヤマタカヒロ

調理家電やデジタルガジェットのほか、季節家電にも精通する広い守備範囲をもつデジタル家電ライター。家電のテスト＆撮影のためのスタジオ「コヤマキッチン」も運営するなどマルチに活躍中。

＜メンテフリー＞

■シンプルな穴なし構造で、黒カビ知らず

シャープ

「穴なし槽シリーズ 全自動洗濯機 ES-GV8L」（実勢価格：14万580円前後）

▼穴なし槽のおかげでメンテの手間が省ける

洗剤自動投入などの付加機能を省いたシンプルさが長期コスパの高さにつながります。穴なし槽が黒カビの侵入路を断つため、5年・10年使い続けても槽洗浄の手間がありません（コヤマ）

洗濯槽に黒カビが侵入しづらい、独自の穴なし槽を採用した全自動洗濯機の8kgモデル。高濃度洗浄、穴なし槽、ドルフィンパルを組み合わせた「穴なしサイクロン洗浄」機能を採用する。

▲穴なし槽では洗濯槽の外に水が出ないので使用水量を大幅に削減。1回あたり35L少ない水で洗濯できる

▲少ない水に適した量の洗剤を入れて高濃度で洗濯。穴なし槽ならではの強力水流でしっかり洗い上げる

＜使い勝手最強＞

■手前が低いから、洗濯物がすぐそこで取れる

パナソニック

「全自動洗濯機 NA-JFA8K6」（20万8000円）

▼日々の洗濯ものの、出し入れが超ラクチン！

すぐソコスタイルで洗濯機の手前が低く、洗濯物の出し入れ時の腰への負担を大幅に軽減。スゴ落ち泡洗浄で繊維の奥まで浸透して、皮脂汚れや黄ばみを落とせます（コヤマ）

洗濯槽が浅い「すぐソコスタイル」を採用した全自動洗濯機。ボディ前方に操作部を設けないため内槽が近く、洗濯物の出し入れが格段にしやすい。スゴ落ち泡洗浄搭載だ。

▲洗剤をしっかり溶かした泡の力と立体水流の組み合わせで、衣類の奥に入り込んだ汚れを落とせる仕組み

▲洗濯槽が浅い「すぐソコ」構造なので、底に溜まった衣類を深くかがみ込むことなく、取り出しやすい

＜タイパ爆上がり＞

■大口径の洗濯槽で洗濯物の投入が手軽

日立GLS

「全自動洗濯機 ビートウォッシュ BW-G70P」（実勢価格：11万4000円前後）

▼洗剤の力を最大限引き出す機能が特筆モノ！

大口径の投入口で洗濯物の出し入れがスムーズ。洗剤の力を引き出す「衣類長もち高濃度洗浄」でしっかり汚れが落とせます（コヤマ）

大口径の投入口で洗濯物の出し入れがしやすいモデル。「衣類長もち高濃度洗浄」で洗剤の力を引き出せる。洗濯7kgを34分で仕上げる洗濯効率の良さもポイント。

▲すすぎの後にきれいな水で洗濯槽を洗う「自動槽洗い」機能を用意

※イメージ図／外槽の色は実際とは異なる場合があります

▲少ない水で高濃度洗浄液を最初に作り、汚れをしっかり浮かせてから洗浄する仕組み。優しく衣類を回転させて洗うので痛みにくい

＜多機能＞

■ナノサイズの泡が、エリ元の皮脂まで洗い落とす

※（高濃度時）撮影のためふたを開けています／写真はBW-X100Pです。下段のシャワーはありません

東芝ライフスタイル

「ZABOON AW-7DH6」（想定価格：14万円前後）

▼ウルトラファインバブルの力で洗浄力を高める！

ナノサイズの泡を含んだ水で洗濯を行うことで洗浄力を高め繊維の奥まで汚れを落とす。Ag+抗菌水で洗うたびに衣類を抗菌するのも魅力です（コヤマ）

ボディ幅515mmのコンパクト設計が特徴。狭い場所にも設置しやすい。抗菌ウルトラファインバブル洗浄とAg+抗菌水による高い洗浄性能を実現。インバーター制御による低騒音設計も魅力的だ。

▲洗濯中に中が見えるクリアウィンドウを採用しながらフタは2つ折れ構造なので設置性や使い勝手がいい

▲ナノサイズのウルトラファインバブルが洗浄成分とともに衣類の繊維の間に入り込むので汚れ落ちがいい

【20万円台のヒートポンプ式ドラム洗も注目】

＜乾燥まで楽々＞

■コスパ良く選べるヒートポンプドラム

東芝ライフスタイル

「ZABOON TW-127XM5」」（実勢価格：22万円前後）

▼ランニングコストと洗浄・乾燥力を両立！

ハイコスパでヒートポンプ除湿乾燥を実現し、電気代を節約しながらふんわり仕上げ。抗菌ウルトラファインバブル洗浄Wで繊維の奥までスッキリ洗います（コヤマ）

洗濯・脱水容量12kg／洗濯〜乾燥・乾燥容量7kgのドラム式洗濯乾燥機。ヒートポンプ除湿乾燥と抗菌ウルトラファインバブル洗浄W、液体洗剤・柔軟剤の自動投入を備える多機能モデルだ。

▲大風量の「ふんわリッチ速乾（ヒートポンプ除湿乾燥）」で衣類をふんわりと仕上げられる

▲洗いの後のすすぎ行程でもウルトラファインバブルが繊維に残った洗剤を吸着し、効率よく柔軟剤が浸透する

※画像はすべてイメージです

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※2026年6月5日発売「GoodsPress」7月号36-37ページの記事をもとに構成しています

＜文・監修／コヤマタカヒロ＞

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