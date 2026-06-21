北朝鮮は朝鮮戦争（1950年〜休戦中）の開戦日である6月25日を前に、反米・階級意識の強化を強調し、青年・学生による信川博物館（信川階級教養館）の見学事業を積極的に進めている。しかし、当の青年・学生たちの間では参加を敬遠する雰囲気が強まっているという。信川階級教養館は、黄海南道信川郡にある北朝鮮有数の反米教育施設で、朝鮮戦争中に米軍が住民を大虐殺したとする北朝鮮当局の公式見解を展示している。遺体や虐殺現