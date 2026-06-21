マーベル・ドラマ「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2で、ジェシカ・ジョーンズ役として復帰したクリステン・リッター。ジェシカには「まだ語るべき物語がたくさんある」と述べ、さらなる物語への意欲をのぞかせた。 ジェシカ・ジョーンズは、スーパーパワーを持つ私立探偵。Netflix製作のドラマ「ジェシカ・ジョーンズ」＆「ザ・ディフェンダーズ」