みなさんは家で魚を食べたい時に、スーパー、鮮魚店、どちらで購入していますか？経済産業省などの統計によりますと、鮮魚店は、1982年には全国に5万3,000店以上ありましたが年々減少し、2021年は約5分の1にまで減っています。近年は、スーパーなどでも魚が購入できるようになり、少しずつ、町中から姿を消しているのが鮮魚店です。 【写真を見る】【創業128年の鮮魚店】5代目店主が奮闘「毎週火曜日が