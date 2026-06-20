家庭内には他人には知られたくないこともたくさんあるでしょう。プライベートなことや個人情報は犯罪につながる恐れもあるので、扱いはとても大切になってきますね。でも周囲にペラペラと話してしまう人もいるようで……。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『義母が、他人にうちのことを喋りすぎて嫌になる。旦那の勤め先、子どもたちの進学先や就職先、何でもかんでも喋っている。聞いてもいないのに