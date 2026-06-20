新型「ハイラックス」に問い合わせ殺到！トヨタは2026年5月28日、新型「ハイラックス」を発売しました。9代目へとフルモデルチェンジした新型ハイラックスは、「IMV（Innovative International Multi-purpose Vehicle）」のラダーフレームをベースとしたピックアップトラック。ナンバーの区分は、従来モデルと同様に1ナンバー（貨物）です。【画像】超カッコいい！ これが「新型ハイラックス」です！（30枚以上）新型のボデ