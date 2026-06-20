【モデルプレス＝2026/06/20】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が、6月20日までに自身のInstagramを更新。すっぴんジャージ姿から衣装姿に変わるダンス動画を公開した。【写真】指原プロデュース28歳美女「オーラ全開」すっぴんからのアイドル姿◆大谷映美里、すっぴんジャージ姿から衣装姿へ変身大谷は「すっぴんぼさぼさジャージ姿から変身」「リハの時はリアルにこんな感じ…」とコメ