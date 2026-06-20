＝LOVE大谷映美里「すっぴんぼさぼさジャージ姿から変身」アイドル衣装へのチェンジ動画公開「オフの姿も大好き」「アイドルオーラ全開」と反響
【モデルプレス＝2026/06/20】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が、6月20日までに自身のInstagramを更新。すっぴんジャージ姿から衣装姿に変わるダンス動画を公開した。
【写真】指原プロデュース28歳美女「オーラ全開」すっぴんからのアイドル姿
大谷は「すっぴんぼさぼさジャージ姿から変身」「リハの時はリアルにこんな感じ…」とコメント。メイクとヘアセット前のすっぴんで黒縁メガネをかけ、グレーのジャージを着た姿からハーフツインのヘアスタイルにセットし、フリルやリボンがふんだんにあしらわれたチェック柄のミニ衣装姿にチェンジする動画を公開した。
この投稿に、ファンからは「オフの姿も大好き」「すっぴんぼさぼさでも可愛いのなぜ？」「変身後はさらに綺麗で可愛い」「アイドルオーラ全開」「何着てても美しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆大谷映美里、すっぴんジャージ姿から衣装姿へ変身
大谷は「すっぴんぼさぼさジャージ姿から変身」「リハの時はリアルにこんな感じ…」とコメント。メイクとヘアセット前のすっぴんで黒縁メガネをかけ、グレーのジャージを着た姿からハーフツインのヘアスタイルにセットし、フリルやリボンがふんだんにあしらわれたチェック柄のミニ衣装姿にチェンジする動画を公開した。
◆大谷映美里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「オフの姿も大好き」「すっぴんぼさぼさでも可愛いのなぜ？」「変身後はさらに綺麗で可愛い」「アイドルオーラ全開」「何着てても美しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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