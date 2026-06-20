クイズ映画が相次いで公開かつては「連想ゲーム」（NHK）、「マジカル頭脳パワー!!」（日本テレビ）、「クイズ100人に聞きました」「クイズダービー」（TBS）、「クイズ$ミリオネア」（フジテレビ）など、地上波各局はゴールデン・プライム帯（GP帯、午後7〜11時）で競うようにクイズ番組を放送し、人気を集めていた。【写真を見る】相次いで公開されたクイズ映画と、これから配信を控える期待作しかし、現在、GP帯で放送され