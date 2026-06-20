モナキ（おヨネ、じん、サカイJr.、ケンケン）の初冠番組『モナキ 純度100%！』。6月20日（土）に放送される同番組では、50項目に及ぶアンケートをもとに大人気グループ・モナキを徹底解剖し、4人の素顔を紐解く。MCのなすなかにしとのトークはもちろん、歌唱パフォーマンスもある“モナキ 純度100%”の番組だ。【写真】モナキ撮り下ろし＆場面ショット（全19枚）テレ朝POSTでは、収録を終えたばかりのモナキにインタビューを実施