北中米ワールドカップの初戦で、強豪オランダと２−２で引き分けた日本代表は、現地６月20日にメキシコのモンテレイでチュニジアと相まみえる。そのチュニジアは、スウェーデンとの初戦に１−５で大敗し、サブリ・ラムシ監督を解任、エルベ・ルナールを新指揮官に招聘した。メンバーも戦術も前の試合はあまり参考にならず、読めない不気味さはある。また、日本もオランダに追いついてムードは良いものの、まだ勝点１を獲得し