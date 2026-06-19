ドッグランで自由にのびのびと遊ぶ3匹のワンコたちを何気なく撮影したら…。思った以上に1匹だけ作画が違いすぎる！？ツッコミどころが多い1枚の写真が話題になっているのです。 爆笑必至のその光景は記事執筆時点で2万回を超えて表示されており、多くのユーモア溢れるコメントが寄せられることとなりました。 【写真：自由に遊ぶ3匹の犬→1匹だけ『作画』が違っていて…思った以上の光景】 自由に遊ぶ3匹の犬→何