2026年６月18日（日本時間19日）、日本代表の練習取材を終えたあと、ナッシュビル国際空港へ向かった。次なる取材地はメキシコ・モンテレイ。６月20日に行なわれるチュニジア戦を取材するためだ。飛行機の遅延を心配しながらも、ダラス経由で無事にモンテレイへ到着。トランジットを含め約６時間の移動を経て、“再び”この街に降り立った。そして空港の外に出た瞬間、思わず「うわっ、マジか!?」と驚かされた。あくまで個人