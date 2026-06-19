YouTubeチャンネルの登録者数159万人を誇るお笑いコンビ、「ラランド」が熊本県人吉市の観光応援大使に就任しました。 【写真を見る】【なぜラランドが？】サーヤ・ニシダが観光応援大使に…そこには2人の優しさがにじむ熊本・人吉市 サーヤさんとニシダさんのお笑いコンビ「ラランド」は、2020年7月豪雨の後、人吉球磨の若手事業者達と復興パートナーシップを締結しました。 そして、公式YouTubeチ