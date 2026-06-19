YouTubeチャンネルの登録者数159万人を誇るお笑いコンビ、「ラランド」が熊本県人吉市の観光応援大使に就任しました。

【写真を見る】【なぜラランドが？】サーヤ・ニシダが観光応援大使に…そこには2人の優しさがにじむ 熊本・人吉市

サーヤさんとニシダさんのお笑いコンビ「ラランド」は、2020年7月豪雨の後、人吉球磨の若手事業者達と復興パートナーシップを締結しました。

そして、公式YouTubeチャンネル「ララチューン」で球磨川下りや青井阿蘇神社を始め、地元のお薦めの飲食店などを紹介してきました。

それが縁で今回「人吉市観光応援大使」へ第1号の就任です。

人吉市は「復興が進む人吉の魅力を世界中に届けてもらいたい」と期待を寄せています。

一方、委嘱状を受け取った2人は「初めて訪れた5年前も今も人の優しさは変わらない」「少しずつ変わっていく人吉をこれからも応援したい」と意気込みを見せてくれました。

2人の意気込み――

サーヤさん「自分の地元より帰ってきている人吉です。人吉がふるさとです」

ニシダさん「我々の心のふるさと人吉を応援していきます。よろしくお願いします。」