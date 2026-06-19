黒夢が、2026年7月15日に同時リリースする初のセルフカバーアルバム『CORKSCREW 2026』と『Drug TReatment 2026』（各初回限定盤）より、「少年」＆「NEEDLESS」のMVフルサイズを6月21日（日）21時から、2曲同時にYouTubeプレミア公開することが決定した。 90年代後半、いずれも大ヒットを記録し、現在も高い評価を誇る『CORKSCREW』『Drug TReatment』を2026年のサウンドでリブートした2枚のアルバム（各