黒夢が、2026年7月15日に同時リリースする初のセルフカバーアルバム『CORKSCREW 2026』と『Drug TReatment 2026』（各初回限定盤）より、「少年」＆「NEEDLESS」のMVフルサイズを6月21日（日）21時から、2曲同時にYouTubeプレミア公開することが決定した。

90年代後半、いずれも大ヒットを記録し、現在も高い評価を誇る『CORKSCREW』『Drug TReatment』を2026年のサウンドでリブートした2枚のアルバム（各12曲収録）から、黒夢最大のヒット曲「少年」の再映像化、そして黒夢の楽曲群の中でもひときわ熱い支持を集める「NEEDLESS」の初映像化をフルサイズでいち早く公開される。

【MV】黒夢「少年」Music Video 先行公開

今回先行公開されるMVなどの映像特典は初回限定盤に封入されるBlu-rayにそれぞれ収録されるほか、MVのメイキングやインタビュー映像、さらに昨年実施された『黒夢Zepp TOUR CORKSCREW 2025』のドキュメント映像が収められている。

本作のリリース直後にはライブツアー『黒夢THE PERFECT DAYS TO DIE』の開催も予定されており、現在、MV「NEEDLESS」版のスポットも展開中。

なお、先着購入特典の画像も公開され、各初回限定盤2枚の同時予約/同時購入者対象の特典は完全数量限定なので確実に手に入れるためには早めの予約・購入が確実だ。

■CORKSCREW 2026【初回限定盤】

発売日：2026年07月15日

【収録内容】

Disc-1（CD）全12曲収録 ※初回限定盤・通常盤共通

01．MASTURBATING SMILE

02．FASTER BEAT

03．SPOON & CAFFEINE

04．後遺症 -aftereffect-

05．CANDY

06．少年

07．ROCK’N’ROLL

08．HELLO, CP ISOLATION

09．YA-YA-YA!

10．MARIA

11．LAST PLEASURE

12．I HATE YOUR POPSTAR LIFE 2026 mix〔bonus track〕

Disc-2（Blu-ray)

01．「少年」Music Video

02．「少年」Music Video Making Movie

03．黒夢Zepp TOUR CORKSCREW 2025 ドキュメント Part.2

■CORKSCREW 2026【通常盤】

発売日：2026年07月15日

【収録内容】

全12曲収録 ※初回限定盤・通常盤共通

■Drug TReatment 2026【初回限定盤】

発売日：2026年07月15日

【収録内容】

Disc-1（CD）全12曲収録 ※初回限定盤・通常盤共通

01．MIND BREAKER

02．DRIVE

03．C.Y.HEAD

04．CAN’T SEE YARD

05．DISTRACTION

06．Spray

07．NITE & DAY

08．Sick

09．NEEDLESS

10．Like＠Angel

11．BAD SPEED PLAY

12．13 new ache 2026 mix〔bonus track〕

Disc-2（Blu-ray)

01．「NEEDLESS」Music Video

02．「NEEDLESS」Music Video Making Movie

03．黒夢Zepp TOUR CORKSCREW 2025 DOCUMENT Part.1

■Drug TReatment 2026【通常盤】

発売日：2026年07月15日

【収録内容】

全12曲収録 ※初回限定盤・通常盤共通

＜先着特典情報＞

黒夢の『CORKSCREW 2026』『Drug TReatment 2026』を対象ショップで購入の方に下記の先着特典をプレゼント。

１、タワーレコード（先着特典＋限定特典）

１．先着特典『 CORKSCREW 2026』、『Drug TReatment 2026』オリジナル缶バッジ

２．『CORKSCREW 2026』と『Drug TReatment 2026』の初回限定盤2枚同時予約/購入対象 限定特典「ラバー・キーホルダー」＊完全数量限定

・対象店舗

全国のタワーレコード、タワーレコードオンライン（EC）

２、Amazon（W特典）

１．限定特典『CORKSCREW 2026』、『Drug TReatment 2026』メガジャケット

２．『CORKSCREW 2026』、『Drug TReatment 2026』クリアファイル（A4サイズ）

３、全国CDショップ共通特典

『CORKSCREW 2026』、『Drug TReatment 2026』クリアファイル（A4サイズ）

・対象店舗

HMV＆BOOKS、新星堂などの全国のCDショップ、楽天BOOKS、セブンネットショッピングなどのWEBサイト、ヨドバシカメラなどCDや音楽映像ソフトを販売する家電量販店や書籍店、ライブ会場CD販売など。

黒夢 プロフィール



清春（Vo）と人時（B）の2人からなるロックバンド。

1994年2月にシングル「for dear」でメジャーデビュー、1995年5月にリリースされたアルバム『feminism』以降、すべてのアルバムがオリコンチャート上位を記録する。しかし人気絶頂のさなか、1999年1月に無期限活動休止を発表。

2009年1月に日本武道館にて一夜限りの復活および解散ライブを開催、活動に一旦終止符を打つも、翌2010年1月に再始動を発表。2011年2月に国立代々木競技場第一体育館にて復活ライブを開催、同年11月に復活後初めてとなるアルバム『Headache and Dub Reel Inch』をリリース。2014年7月より最後のロングツアーと銘打ち「黒夢 DEBUT 20TH ANNIVERSARY TOUR 2014 BEFORE THE NEXT SLEEP」を開催した。

2025年2月9日、東京ガーデンシアターにて約10年ぶりに復活、同11日は横浜ぴあアリーナMMにて追加公演を実施。同年7月から全国Zeppツアーを開催し、『SUMMER SONIC 2025』他、各地フェスにも出演。

ライブ情報

『黒夢THE PERFECT DAYS TO DIE』

07月17日（金）TOYOTA ARENA TOKYO

07月18日（土）TOYOTA ARENA TOKYO

07月19日（日）TOYOTA ARENA TOKYO

09月06日（日）東京GARDEN THEATER